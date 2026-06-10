“Salud va a la Escuela” protegió el bienestar de niños y niñas en Camatagua

CIUDAD MCY.- Hasta Camatagua, al sur de Aragua llegó el despliegue del programa «Salud va a la Escuela», una jornada que se instaló en los espacios del Preescolar Virgen de la Caridad y el Simoncito Antonio Ricaurte para atender de forma directa a 13 niños y niñas en edad preescolar, asegurando la protección de su salud en una de las etapas más cruciales para el desarrollo humano.

El abordaje infantil contempló una jornada para monitorear el crecimiento sano de los más pequeños. A través del programa de salud bucal se ejecutó la revisión y control de caries, mientras que las evaluaciones visuales permitieron valorar la agudeza óptica de cada niño; paralelamente, el equipo de especialistas activó el control nutricional para verificar que la talla y el peso correspondan a un desarrollo físico óptimo y saludable.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado Aragua, enfatizó la importancia de llevar promoción de la salud directo a las aulas de clase. «Cumpliendo las líneas estratégicas del Plan Salud y Vida 2026 impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de salud Carlos Alvarado, estamos sembrando prevención. Atender a la infancia en sus propias escuelas nos permite garantizar que crezcan sanos, fuertes y listos para construir el futuro», declaró Lombano.

La jornada también protegió el esquema de inmunización de los infantes mediante la aplicación de dosis de la vacuna de toxoide y el suministro de tratamientos de desparasitación. De igual manera, el equipo de salud complementó la atención médica con sesiones educativas adaptadas a la edad preescolar, impartiendo conocimientos clave sobre seguridad vial, preservación contra la contaminación ambiental y técnicas correctas de higiene bucal para el cuidado diario en el hogar.

Este despliegue consolida las políticas de bienestar que promueve la gobernadora Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad en su compromiso con la salud de la población infantil.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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