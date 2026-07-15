Realizado abordaje psicoeducativo para pacientes vulnerables y con discapacidad en el HCM

CIUDAD MCY.-En consonancia con las políticas de protección a la salud mental tras la contingencia telúrica, el Gobierno Bolivariano desplegó un abordaje psicoeducativo en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM). La actividad estuvo dirigida a pacientes en condición de vulnerabilidad, sus familiares y personas con discapacidad, contribuyendo directamente a fortalecer el bienestar emocional de la población.

Este despliegue humanitario se realizó siguiendo instrucciones emanadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través del Plan Venezuela Renace, y los lineamientos del ministro de Salud, Carlos Alvarado. En la región, la jornada se consolidó gracias al trabajo articulado de la gobernadora Joana Sánchez con el equipo de la Corporación de Salud (Corposalud) bajo la premisa institucional: «Trabajamos para quien más nos necesita».

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Dra. Katiuska Rodríguez, directora regional de Salud Integral para Personas con Discapacidad y Nayeli Bello, coordinadora del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad (CAIPcD) Aragua. Asimismo, el despliegue contó con el acompañamiento y guía de la directora general del Hospital Central de Maracay, Lcda. Elba Petit, quien lideró el recorrido asistencial por las diversas habitaciones del centro hospitalario.

INCLUSIÓN Y CONTENCIÓN EMOCIONAL

La sesión psicoeducativa e integral brindó atención directa a un total de 35 ciudadanos en el centro hospitalario maracayero, desglosados en 13 personas con discapacidad y 22 personas sin discapacidad, pero en situación de vulnerabilidad. El abordaje incluyó dinámicas de contención emocional, herramientas para el manejo de crisis y orientación familiar.

La autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, hizo énfasis en el alcance de estas políticas que unen la salud física con la resiliencia psicológica. «A través del Plan Venezuela Renace, seguimos recorriendo los hospitales y las comunidades. Con este despliegue, ratificamos que estamos construyendo una Venezuela humana, sensible y solidaria, donde la inclusión social de nuestras personas con discapacidad y la atención oportuna a los más vulnerables es lo que nos impulsa para seguir avanzando», puntualizó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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