Autoridades municipales sostuvieron encuentro con sector comercial en Revenga

CIUDAD MCY.- En un encuentro orientado a fortalecer el aparato productivo local y atender las inquietudes del sector comercial, las autoridades de la Alcaldía del Municipio José Rafael Revenga sostuvieron una asamblea de trabajo con comerciantes de la comuna «José Rafael Revenga» en la sede del Órgano de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

La reunión estuvo encabezada por el alcalde de la jurisdicción, Daniel Perdomo, acompañado por un equipo multidisciplinario del tren ejecutivo municipal. Entre los presentes destacaron Wendys Ortíz, directora general de la Primera Transformación para el Desarrollo Económico; Maribel Ramírez, directora de Hacienda Municipal; José Marcano, director general de la Segunda Transformación (Ciudadanía, Infraestructura y Servicios Públicos); Olga Pestano, jefa de Catastro y Lorena Peláez, de Ingeniería Municipal.

Durante la jornada, se trataron distintos tópicos, destacando la recaudación de tributos, específicamente en lo que respecta a la actividad económica y la propiedad inmobiliaria, así lo hizo saber la principal autoridad municipal, Daniel Perdomo.

“Quiero felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo a lo largo de todos estos años. Estamos aquí para apoyarlos, escucharlos, para corregir errores y avanzar juntos por el desarrollo y crecimiento económico de nuestro municipio”, afirmó, el burgomaestre.

Mientras tanto, Wendys Ortíz, la directora general para la Transformación de Desarrollo Económico, explicó que uno de los acuerdos más significativos de la reunión responde a la solicitud de los contribuyentes sobre el cobro del impuesto inmobiliario comercial.

«Una de las inquietudes que tenían los contribuyentes era cómo se estaba realizando el cálculo de la propiedad inmobiliaria para aquellos que no utilizan el total de la superficie del inmueble. Hemos acordado, en beneficio de todos, realizar un nuevo cálculo para pechar únicamente los metros cuadrados que efectivamente están en uso comercial», detalló Ortíz.

La funcionaria recordó que este impuesto se cancela de manera semestral (dos veces al año) y que esta medida busca aliviar la carga tributaria para evitar que afecte las finanzas de los comerciantes locales.

BUENOS AUGURIOS

Los comerciantes asistentes valoraron positivamente el encuentro. Mariana Jóvito, calificó la asamblea como «muy fructífera». «Tuvimos respuestas directas y claras por parte de los entes municipales sobre los impuestos. Nos sentimos muy a gusto porque en este municipio la respuesta institucional siempre ha sido prácticamente inmediata», señaló Jovito.

Por su parte, Sonia Hernández, resaltó la importancia de estos espacios no solo para resolver dudas fiscales, sino para afianzar lazos entre los comerciantes.

«Fue una gran reunión porque nos permitió conocernos entre comerciantes. Todos pudimos plantear nuestras inquietudes y poner un grano de arena para mejorar las condiciones de trabajo en el municipio», concluyó.

PRENSA REVENGA

FOTOS CORTESÍA