Realizado operativo de cedulación en la Comuna Nuestro Norte es el Sur

CIUDAD MCY.- Un total de 180 habitantes del municipio José Félix Ribas resultaron beneficiados durante un operativo especial de identificación y renovación de documentos desplegado en la Comuna Socialista Nuestro Norte es el Sur, estructura que agrupa a 21 comunidades de la entidad.

El despliegue tuvo como sede las instalaciones de la Escuela “América Fernández de Leoni”, ubicada en la avenida Gran Colombia del sector La Chapa. Durante la jornada se concretó la tramitación de cédulas para 150 personas entre adultos mayores y jóvenes, además de garantizar la cedulación por primera vez de 30 niños y niñas.

Esta acción institucional se llevó a cabo mediante el trabajo articulado entre la Alcaldía Bolivariana del municipio José Félix Ribas, el Poder Popular organizado y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

La actividad contó con la supervisión directa del director general del SAIME, Hendrix Perdomo; la directora regional de la instancia, Flor Montilla; y el director municipal del organismo, Luis Ramírez, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho a la identidad en los sectores populares.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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