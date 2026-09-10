Optimizan sistema de aguas servidas en la Comuna Manuelita Sáenz de FLA

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de recuperación de los servicios públicos, y dando respuesta a través del 1×10 del Buen Gobierno, en la comunidad Rafael Urdaneta, ubicada en la Comuna Manuelita Sáenz del municipio Francisco Linares Alcántara se llevan a cabo trabajos de sustitución de la red de aguas servidas.

Cuadrillas de Hidroven, en articulación directa con la dirección de Aguas y Redes de la Alcaldía, ejecutan la instalación de 9 metros lineales de tubería PVC de 8 pulgadas. Esta intervención permitirá mejorar significativamente el flujo y funcionamiento del sistema de aguas residuales, dando una respuesta oportuna y efectiva a los planteamientos de las familias del sector.

Durante el desarrollo de los trabajos, Zulmery Atay, ingeniera inspectora de obras de Aguas y Redes de la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, informó; “Estamos ejecutando la sustitución de tubería de aguas servidas, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la red y ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades de los habitantes de esta comunidad”, señaló Atay.

Estas acciones se realizan siguiendo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en coordinación con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Víctor Bravo, consolidando así una gestión de calle que prioriza la atención directa a las comunidades y la progresiva estabilización de los servicios básicos.

El Gobierno municipal reafirma su compromiso de mantenerse desplegado territorialmente, sumando esfuerzos con las instituciones competentes para atender cada incidencia y garantizar el bienestar integral de todos los habitantes de Francisco Linares Alcántara.

PRENSA ALCALDÍA FLA

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