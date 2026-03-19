Ciudad MCY

Comunicación Patria

Comunas

Sectores de la comuna Lanceros Valientes fueron favorecidos con nueva iluminación

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Mar 19, 2026

CIUDAD MCY.- La alcaldía de Girardot instaló 40 nuevas luminarias en los sectores San José I y II, pertenecientes a la Comuna Socialista Los Lanceros Valientes y Vencedores de Maracay, Unidad, Lucha, Batalla y Victoria, como parte del Plan Girardot 100% Iluminado, dejando a San José I completamente iluminado.

En este sentido, los trabajos de iluminación se ejecutaron en puntos estratégicos de la comuna, específicamente en las calles peaje y calle 11, peaje 13, peaje y calle 14, mejorando significativamente la visibilidad y seguridad en estas vialidades de alto tránsito para los habitantes.

Debido a esta acción, el sector San José I alcanzó el cien por ciento de cobertura lumínica con esta intervención, consolidando el avance del plan municipal que busca llevar iluminación total a todas las comunidades de Girardot.

Esto forma parte del Plan de las 7T impulsado por el presidente Nicolás Maduro y la presidenta (E) Delcy Rodríguez, en articulación con el Plan de la Aragüeñidad de la gobernadora Joana Sánchez, demostrando el compromiso del alcalde Rafael Morales con la seguridad y el bienestar de las comunidades a través de servicios públicos de calidad.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTO: CORTESÍA

 

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Mundo

Cuba recibe lote de ayuda humanitaria del Convoy Nuestra América

19 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Venezuela

Designan a Tarek William Saab nuevo jefe de la Gran Misión Venezuela

19 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Especial

¿Por qué conectamos con el anime?

19 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Despliegue de atención fortalece servicios de salud en Tovar

19 de marzo de 2026 Milexis Pino