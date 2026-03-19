Sectores de la comuna Lanceros Valientes fueron favorecidos con nueva iluminación

CIUDAD MCY.- La alcaldía de Girardot instaló 40 nuevas luminarias en los sectores San José I y II, pertenecientes a la Comuna Socialista Los Lanceros Valientes y Vencedores de Maracay, Unidad, Lucha, Batalla y Victoria, como parte del Plan Girardot 100% Iluminado, dejando a San José I completamente iluminado.

En este sentido, los trabajos de iluminación se ejecutaron en puntos estratégicos de la comuna, específicamente en las calles peaje y calle 11, peaje 13, peaje y calle 14, mejorando significativamente la visibilidad y seguridad en estas vialidades de alto tránsito para los habitantes.

Debido a esta acción, el sector San José I alcanzó el cien por ciento de cobertura lumínica con esta intervención, consolidando el avance del plan municipal que busca llevar iluminación total a todas las comunidades de Girardot.

Esto forma parte del Plan de las 7T impulsado por el presidente Nicolás Maduro y la presidenta (E) Delcy Rodríguez, en articulación con el Plan de la Aragüeñidad de la gobernadora Joana Sánchez, demostrando el compromiso del alcalde Rafael Morales con la seguridad y el bienestar de las comunidades a través de servicios públicos de calidad.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTO: CORTESÍA