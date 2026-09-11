Realizado seminario “Nuevos Desafíos para el Trabajo Social Integral”

La jornada, está enmarcada en el fortalecimiento del tejido social. El evento contó con la participación de especialistas, funcionarios y actores comunitarios vinculados al área social
CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del emblemático Teatro de la Ópera de Maracay, se llevó a cabo el seminario “Nuevos Desafíos para el Trabajo Social Integral”, con la intención de fortalecer la acción pública y renovar las herramientas de intervención en las comunidades.
La jornada inaugural inició el pasado jueves, donde combinó muestras culturales de la Secretaría de Cultura con dinámicas de integración grupal, convocando a profesionales del área para dar inicio a un proceso formativo que busca transformar la praxis del acompañamiento social en la entidad.
Durante el encuentro, la Secretaria General de la 4ta Transformación, Gipsy Colmenares exhortó a los participantes a asumir los nuevos retos profesionales con un alto sentido de compromiso, sensibilidad humana e idoneidad técnica, destacando que la excelencia en la atención al pueblo constituye una prioridad estratégica en la gestión de la gobernadora Joana Sánchez.
Por su parte, el secretario de Políticas Sociales, Óscar Briceño, detalló los objetivos programáticos de la actividad, precisando que este seminario servirá como eje conducente a un diplomado formalmente avalado por la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
La jornada contó además con una ponencia magistral sobre la dinámica geopolítica nacional e internacional, dictada por el diputado Roy Daza, quien aportó elementos claves para contextualizar la labor social en el entorno contemporáneo.
Las sesiones de trabajo continuarán la próxima semana, apostando al conocimiento científico y a la sensibilidad comunitaria como motores fundamentales para construir respuestas eficaces ante los desafíos del presente.
REINA BETANCOURT
FOTOS : CORTESIA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES