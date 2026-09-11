Realizado seminario “Nuevos Desafíos para el Trabajo Social Integral”

La jornada, está enmarcada en el fortalecimiento del tejido social. El evento contó con la participación de especialistas, funcionarios y actores comunitarios vinculados al área social

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del emblemático Teatro de la Ópera de Maracay, se llevó a cabo el seminario “Nuevos Desafíos para el Trabajo Social Integral”, con la intención de fortalecer la acción pública y renovar las herramientas de intervención en las comunidades.

La jornada inaugural inició el pasado jueves, donde combinó muestras culturales de la Secretaría de Cultura con dinámicas de integración grupal, convocando a profesionales del área para dar inicio a un proceso formativo que busca transformar la praxis del acompañamiento social en la entidad.

​Durante el encuentro, la Secretaria General de la 4ta Transformación, Gipsy Colmenares exhortó a los participantes a asumir los nuevos retos profesionales con un alto sentido de compromiso, sensibilidad humana e idoneidad técnica, destacando que la excelencia en la atención al pueblo constituye una prioridad estratégica en la gestión de la gobernadora Joana Sánchez.

​Por su parte, el secretario de Políticas Sociales, Óscar Briceño, detalló los objetivos programáticos de la actividad, precisando que este seminario servirá como eje conducente a un diplomado formalmente avalado por la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

La jornada contó además con una ponencia magistral sobre la dinámica geopolítica nacional e internacional, dictada por el diputado Roy Daza, quien aportó elementos claves para contextualizar la labor social en el entorno contemporáneo.

​ Las sesiones de trabajo continuarán la próxima semana, apostando al conocimiento científico y a la sensibilidad comunitaria como motores fundamentales para construir respuestas eficaces ante los desafíos del presente.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES