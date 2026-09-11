Red Barrio Adentro fortalece respuesta quirúrgica en Aragua

Los CDI “Coronel Atanasio Girardot” y “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” pueden atender entre 180 y 190 usuarios al mes en cirugía general

CIUDAD MCY.- Los servicios de diagnóstico y cirugía constituyen dos de las principales áreas de atención de la red Barrio Adentro en Aragua, que dispone de Centros de Alta Tecnología (CAT) y Centros de Diagnóstico Integral (CDI) quirúrgicos para ampliar la capacidad de respuesta a los usuarios.

Así lo informó la coordinadora regional de la Fundación Barrio Adentro, Velly Martínez, quien detalló que la estructura de atención en la entidad está conformada por 41 CDI, 42 salas de rehabilitación y dos Centros de Alta Tecnología.

En el área quirúrgica, la coordinadora explicó que actualmente funcionan dos CDI habilitados para realizar procedimientos de baja y mediana complejidad: el “Coronel Atanasio Girardot” y el «Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna», donde se atienden casos de cirugía general.

Martínez precisó que estos espacios permiten dar resolución quirúrgica a entre 180 y 190 usuarios mensualmente. Explicó que la cifra corresponde a pacientes atendidos y que: “una misma persona puede requerir varios procedimientos durante una intervención, como ocurre en casos de hernias inguinales bilaterales y hernia umbilical”.

La capacidad quirúrgica de la red también incorporó recientemente al CDI «Comandante Supremo Hugo Chávez», ubicado en La Victoria, municipio José Félix Ribas, luego de la rehabilitación de sus instalaciones y su reinauguración por parte del Gobierno regional, encabezado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

El centro cuenta ahora con un quirófano, además de los servicios de rayos X, odontología y ecografía, ampliando las alternativas de atención disponibles para los usuarios de la zona.

DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO

En cuanto a los servicios de diagnóstico, los dos CAT de la entidad disponen de diferentes prestaciones destinadas a la atención especializada. Entre ellas se encuentran mamografía, densitometría ósea, ginecología, rayos X y atención a la mujer, con servicios que requieren previa cita.

La red cuenta además con un CAT equipado con un resonador, donde se realizan estudios de resonancia magnética simple, ecografías y evaluaciones cardiovasculares, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

Martínez señaló que la planificación para el cierre de 2026 contempla atender tanto la demanda quirúrgica acumulada como los requerimientos relacionados con los servicios de diagnóstico.

En ese sentido, indicó que las expectativas están centradas en disminuir la deuda quirúrgica y ofrecer respuesta en áreas como ecografía, rayos X, resonancia y las demás prestaciones disponibles en la red Barrio Adentro Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CIUDAD MCY