Realizan jornada de saneamiento integral en el HCM

El Gabinete del estado Aragua participó en la actividad, junto a las cuadrillas de Fundaragua, como parte del acompañamiento y seguimiento a las mejoras del centro de salud

CIUDAD MCY.- ‎Como parte de la agenda de labores, el Gabinete regional participó en la jornada de saneamiento integral que se realiza cada sábado en el Hospital Central de Maracay (HCM), acción que refrenda la mística de trabajo y mejoras al nosocomio.

Junto a las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), realizaron el fregado de pisos y paredes del área externa de la Emergencia de Adultos, una tarea destinada a garantizar la salubridad y condiciones adecuadas para la recepción de pacientes.

La secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, destacó que el objetivo, además de ofrecer áreas adecuadas, fue mantener el acompañamiento al pueblo, tanto a pacientes como a sus familiares. Aunado a ello, procedieron a entregar kits alimenticios, medicinas y hacer un recorrido por las distintas salas.

‎

‎Asimismo, el equipo de la Secretaria de Políticas Sociales realiza con el personal del HCM la cartografía de la estructura, esto con el objetivo de visualizar con mayor facilidad los pisos, especialidades, elementos, conocer la realidad, avances y desafíos.

‎

‎Para complementar la dinámica, también llevaron a cabo la atención casos en la Sala del 1×10 del Buen Gobierno, esto en miras de ofrecer respuestas a los usuarios.

‎

‎»Con estos podemos seguir dirigiendo las políticas a resolver las necesidades de la población», subrayó Arteaga.

‎

‎Como punto a exaltar, el despliegue se mantiene en otros centros de salud como el Seguro Social de San José y el Hospital de las Familias, en cumplimiento a las estrategias de la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro Carlos Alvarado y la gobernadora Joana Sánchez.

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS : KAREN RODRÍGUEZ