Troncal 11 avanza hacia su reconexión con nuevo puente modular

Las maniobras de ensamblaje de la estructura de doble vía se desarrollan en el sector El Pao, municipio San Sebastián de los Reyes, donde fueron activados siete frentes de trabajo para su próxima instalación

CIUDAD MCY.- El ensamblaje de un puente modular de doble vía concentra actualmente las labores en el sector El Pao, municipio San Sebastián de los Reyes, donde se mantienen activos frentes de trabajo para recuperar la conexión a través de la Troncal 11, importante arteria que comunica el sur de Aragua con el estado Guárico.

La estructura, que estará compuesta por 14 secciones y tendrá una capacidad máxima de 65 toneladas, es ensamblada por equipos técnicos en este punto vial, donde se adelantan las maniobras previas a su instalación para restablecer la transitabilidad de los usuarios que se desplazan por esta ruta.

Las labores se desarrollan bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministro de Obras Públicas, Juan Luces, y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales del ministro Juan Luces (@juan_luces), para el armado del puente modular fueron activados siete frentes de trabajo, con la participación de personal técnico desplegado en las jornadas que se desarrollan en el sector.

Mientras avanzan las maniobras de ensamblaje, los equipos permanecen desplegados en el área para completar las diferentes fases requeridas antes de la colocación del puente, una obra que dará paso a la restitución de la conectividad en este importante corredor vial.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA @GOBIERNODESANSEBASTIAN