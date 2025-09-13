Realizaron control médico infantil en Girardot

CIUDAD MCY.- La Dirección de Gestión Humana de la alcaldía de Girardot y el Fondo de Protección Social de los Funcionarios, en colaboración con el Centro Médico Maracay, organizaron la Tercera Jornada de Control de Niños Sanos.

Esta iniciativa ofreció servicios gratuitos de pediatría, laboratorio y vacunación para los infantes del municipio.

La jornada ofreció evaluaciones médicas completas, que incluyeron análisis de laboratorio, consultas pediátricas especializadas y vacunas, según el esquema nacional de inmunización. Además, entregaron medicamentos y vitaminas para garantizar la salud de los niños.

Como complemento al servicio médico, los pequeños recibieron juguetes durante la actividad, lo que facilitó los controles sanitarios.

La actividad forma parte del programa de «Protección Social y Salud Plena», impulsado por el gobierno nacional y gestionado por el alcalde Rafael Morales.

La jornada reafirma el compromiso de las autoridades con el bienestar de las familias de Maracay y Choroní.

