Reinaugurada cancha de usos múltiples en Mariño

CIUDAD MCY.- Con la presencia del alcalde Carlos Guzmán y el respaldo de voceros comunitarios, fue reinaugurada la cancha de usos múltiples de la comunidad Simón Bolívar Libertador, en la parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño, un proyecto financiado para cumplir la solicitud hecha a través de la Consulta Popular Nacional de la Juventud.

La obra incluyó rehabilitación integral de la infraestructura, mejoras en la iluminación y la entrega de un kit deportivo, con el propósito de fomentar la práctica de actividades físicas y recreativas como baloncesto, voleibol, futbol sala, beisbol five, yoga y bailoterapia.

Se estima que más de 1.750 personas, entre niños, adolescentes y adultos de las 220 familias de la comunidad, se beneficiarán de este espacio, según informó el presidente del Instituto Autónomo del Deporte de Mariño (Inademar), profesor Jesús Aparicio.

En ese orden de ideas, Aparicio agregó que la instalación contará con el acompañamiento institucional para garantizar su mantenimiento y programación deportiva permanente.

Por su parte, el alcalde Guzmán agradeció el apoyo de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y del presidente Nicolás Maduro, resaltando que estos proyectos son expresión del autogobierno comunal y de la fuerza del poder popular organizado.

“Hoy entregamos a la juventud una cancha totalmente rehabilitada, gracias a la voluntad del pueblo y a la primera Consulta Popular Nacional de la Juventud”, expresó la primera autoridad municipal.

Asimismo, Anaylin Guerrero, secretaria del Consejo Local de Planificación Pública (Clpp), destacó que este proyecto forma parte de un plan que contempla la rehabilitación de tres canchas comunitarias en el punto y círculo de la comuna El Sol Nace por el Esequibo, abarcando también a Los Mangos-Morita Uno y Villa María.

Con esta entrega, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la recuperación de espacios deportivos y comunitarios, fortaleciendo la participación ciudadana y el protagonismo juvenil en la construcción de un municipio activo y saludable.

