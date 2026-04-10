Recuperación de espacios y servicios públicos beneficia a la población de Lamas

Con la adecuación de infraestructura, sistema de agua potable y vialidad, se garantizan condiciones óptimas para el crecimiento y evolución de la población

CIUDAD MCY.- Para ofrecer a los habitantes una municipalidad con altos estándares para su desarrollo, la Alcaldía de José Ángel Lamas consolida el mejoramiento de espacios y servicios públicos, en el marco de la segunda estrategias de los planes de gestión gubernamental, al nivel nacional, regional y local.

Entre los trabajos que las cuadrillas concretaron en los últimos días se aprecia la reparación del tubo matriz de agua potable en el Callejón 40 del Barrio Andrés Eloy Blanco, acción que garantiza el suministro de agua potable a toda la comunidad.

En materia de aseo, realizaron el barrido de calle, recolección de desechos, poda y desmalezamiento en dos puntos de alto tráfico, estos son las vías que conducen hacia La Julia y Turagua.

El área de infraestructura también avanza, con la rehabilitación de la cancha deportiva del sector Los Mangos. En el sitio se lleva a cabo la reparación del piso, las cercas perimetrales y el sistema de iluminación.

La obra además de garantizar el sano disfrute y esparcimiento de las familias, promueve la masificación y formación deportiva, creando un semillero.

THAMARA ORTIZ

FOTOS: ALCADÍA DE LAMAS