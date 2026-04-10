Alcaldía de Ribas embellecerá Simoncito de Los Cujicitos

CIUDAD MCY.- Durante un recorrido en la comunidad Los Cujicitos, de la Comuna Indio Rangel, del municipio José Félix Ribas, por el Alcalde de la entidad, Juan Carlos Sánchez, junto a su equipo de trabajo y el poder popular organizado, dieron inicio a los trabajos de embellecimiento del Simoncito de Los Cujicitos, cumpliendo con el compromiso adquirido con la comunidad entre los meses de julio o agosto del año pasado.

Un compromiso de “cambiarle su techito y hacerle mejoras a las condiciones del Simoncito por los chamos”, puntualizó el Alcalde recalcando que son 20 niños y niñas que merecen que su escuela esté en buenas condiciones, como todo. “Pues el ministro Héctor Rodríguez ha señalado que nosotros necesitamos llegar al 100% de escolaridad».

“Esta gente desde hace tiempo ha luchado por mejorar sus espacios y aquí estamos mejorando el techo, la parte eléctrica y su alrededor, la ambientación, parquecitos, cosas poco a poco se irán trabajando. Aquí hacen vida, se atienden 20 niños de la comunidad, pero estoy seguro que podrán ser muchos más, pero además de eso tienen que ser atendidos como tiene que ser con dignidad, con espacio bien bonito. Así lo ha orientado nuestra presidenta Delci Rodríguez, nuestra Gobernadora…» concluyó Sánchez.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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