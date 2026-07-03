Recuperación del servicio eléctrico en La Guaira alcanza el 95%

CIUDAD MCY.- Luego de los daños ocurridos por los fuertes sismos del pasado 24 de junio, la recuperación del sistema eléctrico en La Guaira alcanza el 95%, reseñó una publicación conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en su cuenta de Instagram.

Durante el reporte, las autoridades visibilizaron el esfuerzo del Gobierno nacional en los servicios públicos. Asimismo, continuó el equipo de Corpoelec con su despliegue intensivo e ininterrumpido en todo el territorio guaireño a fin de solucionar las fallas remanentes en las redes de alta y baja tensión.

Mediante esta movilización de especialistas en el terreno, la institución estatal enfocó sus esfuerzos en atender con prontitud las zonas que registraron mayores afectaciones estructurales y ratificó el compromiso absoluto del Ejecutivo para mantener las operaciones de reparación hasta normalizar el servicio en su totalidad dentro de las comunidades.

FUENTE: VTV

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