Venezuela condecora a brigada de rescatistas de Perú tras exitosa misión humanitaria

CIUDAD MCY.- Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el Gobierno nacional otorgó una condecoración a la Brigada de Rescatistas de la República del Perú en reconocimiento a su loable labor de asistencia y salvamento tras el doble sismo registrado en el país.

El especialista en rescate de la misión peruana, Claudio Saer, manifestó que el equipo superó una intensa semana de arduas jornadas en el estado La Guaira con el firme propósito de llevar tranquilidad y asistencia a las familias venezolanas.

Indicó que, durante el despliegue, la fuerza de tarea logró el exitoso rescate de una persona con vida, ejecutó 11 movilizaciones logísticas complejas, además de activar con precisión protocolos de búsqueda física y canina para la localización de víctimas en las zonas de mayor impacto.

“Dejamos una señal de esperanza y armonía para poder salir adelante y superar esta contingencia”, expresó Saer conmovido por la hermandad entre ambas naciones.

FUENTE: VTV

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