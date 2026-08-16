Rehabilitan red hídrica que favorece a cuatro estados del país

CIUDAD MCY.-Las labores de rehabilitación de la infraestructura hídrica en el país avanzan en varios estados, donde cuadrillas de las empresas hidrológicas estadales dan respuestas a las comunidades a través de los reportes formulados por los vecinos por la aplicación VenApp.

El ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Carlos Mast, informó en sus redes sociales que mantiene el despliegue en el estado Anzoátegui, donde efectúan trabajos de reparación en la tubería principal, ubicada en el sector Los Coloraditos del municipio Aragua, para atender a 10 mil 300 familias.

De igual manera, en el estado Amazonas, en la comunidad Babilla de Pintao, “realizamos la rehabilitación de un tanque de almacenamiento de 31.000 litros y la construcción de un pozo profundo de 26 metros. Asimismo, instalamos 700 metros de tubería para la ampliación de la red de distribución. Estas acciones aseguran el suministro de agua potable para la escuela, el preescolar y el ambulatorio local.

Asimismo, en el estado Aragua realizan la reparación en la tubería de aducción en la parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño, con el objetivo de optimizar el suministro de agua potable para más de 4.500 familias de la zona.

Finalmente, en el estado Falcón, ejecutan un plan integral de saneamiento de aguas servidas que mejora la calidad de vida para más de 5.872 familias en seis sectores de Coro.

. FUENTE: MONAGUA

FOTO: CORTESÍA