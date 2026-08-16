Ministra Cabello inspeccionó avances en construcción de la primera cinta costera de Margarita

CIUDAD MCY.-La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, inspeccionó junto a la gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, y el alcalde del municipio Marcano, Yul Armas, el avance de las obras de la primera cinta costera de Margarita que se construye en la población de Juan Griego, informó en su cuenta en Instagram, en una publicación en la que destacó el crecimiento de la isla con proyectos y nuevas oportunidades como parte fundamental del renacer de Venezuela.

Al respecto destacó que la construcción del Paseo turístico Simplicio Rodríguez es “un proyecto que transformará este frente marítimo en un nuevo espacio para el encuentro, el disfrute y el desarrollo turístico”.

El proyecto incluye ciclovía, caminería, áreas de estacionamiento, arborización y paisajismo a lo largo de 1,8 kilómetros, señala uno de los responsables de la obra en un video anexo al mensaje.

Asimismo, la titular de la cartera de Turismo supervisó en Pampatar la rehabilitación estructural del Muelle Histórico, espacio turístico que señaló que abrirá oportunidades para los emprendedores.

“Después de meses muy difíciles para nuestro país, la movilidad nacional comienza a activarse progresivamente y Margarita vuelve a recibir visitantes. Porque esta isla no es solamente un destino por excelencia de Venezuela, es una joya del Caribe con todo para competir entre los grandes destinos internacionales”, subrayó Daniella Cabello en la red social.

Añadió que el Plan Venezuela Renace implica también la recuperación, transformación, creación de oportunidades y seguir apostando por el turismo como motor de desarrollo.

“Margarita renace, se transforma y sigue abriéndose al mundo”, escribió la ministra de Turismo.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA