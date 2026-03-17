Reinauguración de consultorio garantiza atención odontológica en la Comuna “Socialista Villa del Caracol”

Cabe destacar que esta inauguración es un ejemplo de la relevancia que tienen las consultas populares para transformar las comunidades, permitiendo que la gente priorice y ejecute proyectos que realmente necesitan

CIUDAD MCY.- La Comuna “Socialista Villa del Caracol”, perteneciente al municipio Sucre, vio materializado un sueño que garantizará una mejor atención en materia de salud bucal, con la reinauguración de la unidad Odontología La Haciendita.

Esta obra, que impacta directamente en el Buen Vivir de los habitantes, es el resultado de Consulta Popular Nacional, demostrando el poder de la organización comunal y la democracia participativa.

La iniciativa, surgida y priorizada por la propia comunidad a través de la Agenda Concreta de Acción (ACA) y las consultas populares, se ejecutó gracias a los recursos aprobados por el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través del Consejo Federal de Gobierno (CFG), con el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Wilson Coy.

En el acto de reapertura estuvieron presentes el secretario general para las comunas y movimientos sociales, Manuel Pérez; la autoridad única de salud del estado, Yosmary Lombano ; jefes de comunidad, líderes de calle, el Poder Popular organizado, personal médico.

ATENCIÓN Y SERVICIOS DE CALIDAD

La restauración de este importante centro de salud se alinea estratégicamente con la 2T y la 4T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, enfocándose en Ciudades más Humanas para el Buen Vivir, el desarrollo de los servicios públicos de calidad y la máxima felicidad social de todos los venezolanos.

Entre el abordaje de la infraestructura se puede resaltar la pintura interna, externa, la sustitución del manto asfáltico, empastado y pintura en paredes, climatización, iluminación, cambio de piezas sanitarias y cielo raso.

Además, se realizó el equipamiento de equipos médicos y de insumo gracias al financiamiento de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Wilson Coy, que garantizará una atención de calidad a todos los pacientes; asimismo, mejorará las condiciones de trabajo del personal médico y de enfermería.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA ALCALDIA SUCRE