Reinaugurada la U.E.N. «18 de Mayo de 1791» en FLA 

En el marco de la reinauguración, se hizo la entrega de una dotación de un mobiliario escolar con el fin de garantizarle una educación de calidad al Semillerode la Patria

CIUDAD MCY.- En un ambiente de alegría y celebración comunitaria, el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, junto al diputado de a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández, realizó la entrega de la rehabilitación de la U.E.N «18 de Mayo de 1791».

​La obra, enmarcada en el Plan «Con Todo el Corazón por la Educación», busca la rehabilitación, recuperación y embellecimiento de las instituciones educativas para garantizar espacios óptimos a los estudiantes, iniciativa orientada por el Ejecutivo Nacional y respaldada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

​En esta jornada, las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta que dejó formalmente entregados los espacios 100 % rehabilitados, los cuales serán útiles para el Semillero de la Patria, el personal docente y el administrativo de la institución.

​Durante el recorrido, el diputado Manuel Hernández y el mandatario municipal inspeccionaron los trabajos ejecutados en la U.E.N. «18 de Mayo de 1791», los cuales incluyeron recubrimiento de fachada, adecuación de techos y saneamiento profundo en diversas áreas.

​Asimismo, constataron las reparaciones realizadas en la infraestructura educativa, la cual se vio afectada por los movimientos telúricos que se registraron en el país el pasado 24 de junio.

​DOTACIÓN Y COMPROMISO

​En el marco de la reinauguración, se hizo la entrega de una dotación de 35 pupitres para los salones de clase, los cuales fueron elaborados por la juventud aragüeña.

​Esta importante entrega permitirá que los alumnos cuenten con el mobiliario escolar adecuado para recibir sus actividades académicas.

​Cabe mencionar que esta importante obra reinaugurada es una de las 10 instituciones que están siendo rehabilitadas y reparadas en el municipio Francisco Linares Alcántara.

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IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS| CORTESIA | @manuelon2021