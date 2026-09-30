Alcalde de Tovar encabezó mesa de trabajo para afinar estrategias de gestión municipal 

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las orientaciones de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez y la gobernadora del estado Aragua, el alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, encabezó una mesa de trabajo con los secretarios y directores que integran el gabinete municipal.

Durante el encuentro se reviso el balance de las atenciones, proyectos y despliegues desarrollados durante las últimas semanas, con énfasis, en los avances y resultados de las acciones ejecutadas en las comunidades.

La reunión también permitió establecer la agenda de trabajo para el venidero mes de octubre, definiendo las prioridades y lineas de atención para continuar fortaleciendo los servicios públicos, la atención social y la gestión municipal en beneficio de las comunidades del municipio Tovar.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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