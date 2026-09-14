Reinaugurados planteles educativos totalmente rehabilitados en FLA

Con la renovación de este espacio serán favorecidos más de mil 200 estudiantes que hacen vida escolar en FLA

CIUDAD MCY.- Con entusiasmo y alegría el regreso a clases en el municipio Francisco Linares Alcántara estuvo marcado por la reinauguración de la Unidad Educativa Nacional «Francisco Isnardi» y la Escuela Básica Nacional «Belén San Juan», instituciones que comparten la edificación.

La jornada de entrega estuvo encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo y la autoridad única de Educación de la entidad, Leira Suárez.

El plantel educativo reabrió sus puertas a los estudiantes linarenses con espacios totalmente rehabilitados y acondicionados para el crecimiento académico del semillero de la Patria iniciar este nuevo ciclo escolar.

En ese sentido, el alcalde Víctor Bravo detalló que los trabajos de rehabilitación en la planta física incluyeron la recuperación de 3 canchas deportivas, la reparación integral de 5 salas sanitarias y la aplicación de pintura en 487,86m² de muro perimetral.

Además, mencionó que se ejecutaron 591,15m² de impermeabilización general, acondicionamiento de 48 ventanas y el embellecimiento de 621,32m² de fachada.

Bravo expreso qué, «hoy recibimos en nuestro municipio 25 mil niños distribuidos en las 74 instituciones educativas que tenemos a nivel municipal y además de eso tenemos un personal de dos mil 548 docentes, administrativos, obreros y madres procesadoras que están con todo el corazón atendiendo a cada uno de nuestros niños en el municipio Francisco Linares Alcántara para este regreso a clases».

DOTACIÓN ESCOLAR

En medio de la jornada, la gobernadora Sánchez junto al mandatario local y la Autoridad Única de Educación, hicieron entrega de una dotación de útiles y uniformes escolares a los estudiantes de ambas instituciones.

Los jóvenes satisfechos y agradecidos recibieron uniformes, bolsos, útiles y zapatos, indumentaria que utilizarán este nuevo año escolar.

En ese contexto, el burgomaestre informó que se iniciará un plan de fabricación de mobiliario escolar para el bienestar de la comunidad estudiantil de FLA.

«Vamos a estar fabricando 100 pupitres nuevos y vamos a estar reparando 100 pupitres para dárselos a cada una de las instituciones donde tenemos déficit, para un total de 200 pupitres mensuales que vamos a incorporar al mobiliario de nuestras instituciones en Francisco Linares Alcántara», puntualizó Bravo.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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