ALAS acercó atención alimentaria a comunidades de San Sebastián de los Reyes

La jornada favoreció a vecinos del circuito electoral y la comuna Jorge Darío Pacheco ofreciendo una variedad de víveres, proteínas, granos y artículos lácteos

CIUDAD MCY.-La atención alimentaria se trasladó directamente a las comunidades de San Sebastián de los Reyes, donde el equipo de Alimentos Aragua Socialista (ALAS) Aragua, desarrolló una jornada dirigida a vecinos y vecinas del circuito electoral y la comuna Jorge Darío Pacheco.

La actividad permitió acercar la distribución de alimentos a las familias de estos sectores, mediante una jornada desarrollada en el territorio para facilitar el acceso de las comunidades a los productos destinados a su atención alimentaria.

La iniciativa se suma a las acciones sociales promovidas por el Gobierno nacional, bajo las políticas impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez, y las gestiones que desarrolla el Gobierno regional, encabezado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Este mecanismo permite vincular la atención alimentaria con la organización territorial de las comunidades y mantener una distribución cercana a los sectores incorporados a estas políticas sociales.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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