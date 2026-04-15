Renovación de infraestructura deportiva impulsara la masificación deportiva de San Mateo

Estas obras están orientadas a fortalecer el derecho del pueblo al deporte, la recreación y la sana convivencia

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones enmarcadas en una política sostenida de defensa y dignificación de los espacios públicos, avanza con éxito la recuperación y modernización de diferentes recintos deportivos en el municipio Bolívar.

​El objetivo central de esta iniciativa, impulsada por la gobernadora y vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, es robustecer la infraestructura deportiva de la entidad para combatir el ocio, fomentar la formación de nuevos talentos y garantizar un punto de encuentro familiar y sano para todos los aragüeños.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADIO HÉROES DE SAN MATEO

Uno de los principales epicentros del deporte del municipio Bolívar, como lo es el estadio Héroes de San Mateo, de la comuna «Flores de mi Patria» pasa por una gran remodelación.

El recinto deportivo pasa por trabajos de recuperación abarcan todas las áreas neurálgicas del recinto para cumplir con los estándares para el desarrollo deportivo.

Entre las mejoras destacan: una remodelación integral que incluye: camerinos, baños, gradas, pintura interna y externa, climatización e iluminación de áreas clave, embellecimiento general y acondicionamiento de espacios comunes.

Estas acciones no solo garantizan condiciones óptimas para la infraestructura, sino que también ofrece un espacio digno y moderno para el desarrollo y la masificación deportiva de la zona.

En ese sentido Silvia Díaz, habitante de la comunidad mencionó que con esta gran obra se beneficiarán no solo a los deportistas, si no a la colectividad en general.

«Aqui hacen vida deportiva una gran cantidad de chamos de la comunidad, también parte del municipio Bolívar, estamos hablando de aproximadamente más de 5 mil habitantes»

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EDUCACIONAL

Como parte de la Cuarta Transformación, del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, enfocándose en Ciudades más Humanas para el Buen Vivir, el desarrollo de los servicios públicos de calidad y la máxima felicidad social de todos los venezolanos.

Se desarrolla la rehabilitación de la cancha de la Unidad Educativa Alberto Carnevali, donde se realizarán labores de pintura interna y externa, demarcación de las líneas de la cancha y adecuación de toda la instalación deportiva.

Además, con esta intervención se fomentará el deporte y la paz de 483 estudiantes que hacen vida en la institución educativa, además beneficiará el punto y círculo de la comuna, mejorando los espacios públicos donde hacen vida los ciudadanos

En ese mismo contexto la directora del recinto educativo señaló que ya la obra esta pronta a su inauguración.

«Ya vamos en un 80% de la obra que beneficiará a nuestros estudiantes gracias a nuestra gobernadora Joana Sánchez, nuestra alcaldesa Marisol Rodríguez, fuimos afortunados, bendecidos con la rehabilitación de nuestra cancha deportiva institucional»

Es importante mencionar que esta iniciativa está enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad, que impulsa la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez que no solo transforma la infraestructura, sino que también garantizan el apoyo logístico y el resurgimiento de disciplinas que lograrán posicionar a la entidad como referencia deportiva

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA