Alcaldía de Urdaneta despliega jornada de atención social integral en La Ceiba

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por fortalecer el bienestar del pueblo al sur de Aragua, la gestión del alcalde Julio Melo se movilizó hacia la comunidad La Ceiba, perteneciente a la Comuna San Francisco de Cara – Guanayén, para llevar a cabo un nuevo despliegue masivo de Atención Social Integral.

La iniciativa, que busca brindar respuestas directas en materia de salud, servicios y protección ciudadana, forma parte del compromiso asumido por el gobierno municipal para elevar la calidad de vida en las zonas más vulnerables de la jurisdicción.

Durante el operativo, el mandatario local, Julio Melo, destacó que estas acciones responden a una planificación estratégica que coloca al ciudadano como prioridad. «Bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y el impulso constante de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y nuestra vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, seguimos en la calle para garantizar salud y bienestar para nuestro pueblo», afirmó el alcalde mientras supervisaba la entrega de medicinas y la atención médica a los vecinos.

El despliegue en La Ceiba no solo abarcó consultas especializadas y entrega de ayudas técnicas, sino que también sirvió como espacio de escucha para las vocerías comunales. Melo enfatizó que, en su administración, la gestión se mide por resultados concretos en el territorio y no solo por discursos.

«En Urdaneta las palabras se transforman en hechos. Por eso, continuaremos avanzando en la consolidación de la Cuarta Transformación Social (4T), trabajando sin descanso por el bienestar y la estabilidad de las familias urdanetenses», señaló la máxima autoridad municipal.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

FOTOS: ALCALDÍA DE URDANETA