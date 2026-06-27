Reportan 60% de recuperación eléctrica en La Guaira

CIUDAD MCY- En horas de la madrugada de este sábado 27 de junio la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, desde el puesto de Comando Central ubicado en La Guaira con los distintos equipos de trabajo, ofreció un balance de los 7 estados más afectados por el doble terremoto del pasado miércoles.

La Primera Mandataria informó, que se ha alcanzado un 60 por ciento de recuperación del servicio eléctrico y anunció que la prioridad absoluta en estos momentos es el rescate de las personas que aún se encuentran con vida.

La mandataria presentó un balance en el que destacó que «lo más importante, lo más estratégico, como hemos dicho desde el primer minuto, es el rescate de las personas que aún están con vida, es nuestra prioridad».

Desde el Puesto de Comando Central, Rodríguez detalló que el Consejo de Vicepresidentes se mantiene desplegado para atender las necesidades en el estado La Guaira, y confirmó la restricción de acceso a la zona, la cual se encuentra militarizada con más de 14.000 funcionarios para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate y recuperación.

«Esto nos va a permitir también tomar medidas de prevención sanitaria porque hay procesos que están en curso derivados de personas que perdieron la vida y nosotros tenemos que tomar acciones», explicó la Mandataria, quien también informó sobre la disposición de refugios y centros de acopio para los damnificados.

Asimismo, anunció la llegada de una delegación de rescatistas de Italia y adelantó que en las próximas horas se sumarán equipos de diez países más a las labores coordinadas en el terreno.

«Venezuela no está sola, hemos recibido la mano solidaria del mundo», indicó, al tiempo que puso a disposición de la ciudadanía el número 0800 RESCATE (0800-7372282) y la plataforma Venapp para reportar personas desaparecidas.

De igual manera, ratificó el llamado a la población a respetar las restricciones de acceso al estado La Guaira para no entorpecer las operaciones de los equipos de salud y seguridad.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA