Delcy Rodríguez se reune con autoridades de EEUU para coordinar labores humanitarias

CIUDAD MCY.- Para coordinar y evaluar los esfuerzos humanitarios y las operaciones de rescate tras el doblete sísmico del pasado miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió al mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU, Kevin Jarrard, quien fue enviado por Washington para liderar las operaciones humanitarias del país norteamericano.

Junto a la mandataria encargada, participaron en el encuentro el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez; y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

En la delegación estadounidense también se integró el encargado de Negocios de los EEUU en Venezuela, John Barrett, y el coronel Ian Murray.

El gobierno de Estados Unidos permanece en contacto permanente con las autoridades venezolanas para asistir en la presente situación de contingencia. A su vez, actualmente más de 800 rescatistas internacionales se encuentran desplegados en las zonas del país más afectadas por los movimientos telúricos.

FUENTE: EL FOCO

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