Reporte semanal de Funvisis registra 211 sismos de baja intensidad en Venezuela

CIUDAD MCY.- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un total de 211 sismos en el territorio nacional entre el 10 y el 16 de julio de 2026, a través de los sistemas de monitoreo del Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano (SSATV), con el fin de mantener informada a la población sobre la actividad de las placas tectónicas en el país y promover la cultura de prevención ante eventos de la naturaleza.

El organismo de investigación dividió los eventos por regiones geográficas, al detallar que la zona del centro concentró la mayor cantidad de movimientos con un saldo de 171 temblores registrados, mientras que en el occidente del país los sensores contabilizaron 24 incidentes y en la región oriental se detectaron 16 manifestaciones de este tipo durante el transcurso del período mencionado.

Los datos técnicos de la institución señalan que las mediciones de los temblores oscilaron entre magnitudes de 1,6 y 4,2 en la escala de momento sísmico, un rango que incluye un grupo de 180 eventos menores a 3,0, así como 28 casos ubicados entre los 3,0 y 3,9, además de tres reportes que alcanzaron niveles entre los 4,0 y 5,0, según los gráficos del balance.

El ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mantiene el monitoreo de las coordenadas de la nación desde su sede ubicada en el sector El Llanito en la ciudad de Caracas, para garantizar la generación de alertas oportunas y el estudio científico de los fenómenos que ocurren bajo la corteza terrestre.

FUENTE: VTV

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