Representantes de la Unesco recorren la UCV para evaluar daños por sismos

CIUDAD MCY.- La Ciudad Universitaria de Caracas (CUC) recibió este jueves la visita de representantes de la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con el propósito de constatar los daños sufridos tras los dos sismos registrados el pasado 24 de junio.

La delegación, liderada por la directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana y representante para Cuba, República Dominicana y Haití, Anne Lemaistre, fue recibida por el rector de la Universidad Central de Venezuela (CV), Víctor Rago, y la directora del Consejo de Preservación y Desarrollo (Copred), Ángela Rodríguez.

El recorrido abarcó espacios emblemáticos como la Plaza del Rectorado, la Plaza Cubierta, el Aula Magna y la Biblioteca Central. Tras la visita, Lemaistre manifestó su voluntad de respaldar tanto las evaluaciones estructurales como las acciones que se ejecuten en cada área.

“Venimos a la UCV con mucho gusto porque es un sitio icónico, patrimonio mundial, y una verdadera representación del genio humano, es un complejo de arquitectura moderna, pero también es una obra social que aporta mucho a la vida educativa y cultural del país”, dijo la experta internacional.

Lemaistre estuvo acompañada por el especialista de Educación de la Oficina de la Unesco en La Habana, Henry Renna; el embajador permanente de Venezuela ante la Unesco, Ernesto Villegas; la secretaria de la Comisión Nacional Venezolana de Cooperación con la Unesco, Yahiriana Moros; la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), Dinorah Cruz; y familiares del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, creador de la CUC.

ESFUERZO RECONOCIDO

Ernesto Villegas, por su parte, agradeció el compromiso de la Unesco y de las autoridades de la UCV, así como la rápida respuesta de Copred, el IPC y el cuerpo de ingenieros civiles que han evaluado los daños en el campus, el riesgo que representan y las vías para emprender una pronta recuperación integral.

Además, el embajador resaltó el aporte de los ucevistas de distintas áreas del saber para atender esta emergencia.

De igual forma, el rector Víctor Rago se mostró satisfecho por el intercambio de visiones en torno al trabajo que se avecina dentro del campus. “Nuestra universidad, como todos sabemos, está declarada desde el año 2000 como patrimonio de la humanidad y nosotros, en el marco de esta terrible tragedia que aflige a la sociedad venezolana, queremos asegurarnos de que el campus y la comunidad universitaria alcancen de nuevo las mejores condiciones».

Este encuentro incluyó una reunión de trabajo entre los equipos técnicos del Rectorado, Copred, las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, la Comisión Nacional Cubana de la Unesco y el IPC en la Sala Francisco de Miranda, conocida popularmente como la Sala E de la universidad.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA