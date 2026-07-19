Rescatan en La Guaira a gata que pasó 23 días bajo los escombros

CIUDAD MCY.- Cuerpos de voluntarios y los equipos de salvamento desplegados en el estado La Guaira reportaron la localización y el rescate de una gata. La felina permaneció durante 23 días bajo las estructuras colapsadas tras el doble terremoto que se registró el pasado 24 de junio.

El procedimiento se ejecutó en el bloque tres de la urbanización Páez, ubicada en Catia La Mar. Según el reporte oficial, el animal, al cual sus propietarios identificaron como «Luli Pascualina», emitió sonidos que permitieron a los rescatistas la fijación de las coordenadas de su ubicación.

Las labores de remoción y el aseguramiento del área se extendieron por un lapso de tres horas y media con el fin de garantizar la integridad del animal durante la extracción.

Tras la finalización de las maniobras de liberación, los organismos entregaron la mascota a sus dueños. Las autoridades locales y las comisiones de rescate informaron que mantienen el despliegue y las operaciones de búsqueda en los sectores afectados de la entidad costera.

FUENTE: VTV

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