Nicolás Maduro felicita a los niños en su día: Son la esperanza más grande de la Patria

CIUDAD MCY.- «Niños y niñas de Venezuela, son la Generación Genial del siglo XXI, la semilla más pura de la vida, la esperanza más grande de la Patria y del mundo. Son lo más importante, tienen que estar en el centro de nuestra vida diaria: en la familia, en la comunidad, en la escuela y en toda la sociedad»; expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un mensaje a propósito del Día del Niño.

A través de su canal de Telegram, el jefe de Estado, señaló: «Recibamos hoy y siempre a nuestros niños y niñas con abrazos, bendiciones y alegría, ese es nuestro mayor regalo: cuidarlos, escucharlos, protegerlos y amarlos. ¡Dios los bendiga! ¡Abrazos y felicidades!».

La publicación la acompañó de algunos mensajes bíblicos: «Como nos enseña el Evangelio de Mateo: «En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?’. Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: ‘En verdad os digo que, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí’ (Mt 18,1-5)».

«Ustedes [los niños] son la fuerza más grande que mueve nuestro espíritu libertario y de dignidad. Hoy elevemos unidos, con fe, una oración por la generación genial y por toda Venezuela: «Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá.» Abrazos y felicidades», expresó el jefe de Estado.

FUENTE: VTV

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