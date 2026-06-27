Rey de España Felipe VI se solidariza con Venezuela y respalda labores de rescate

CIUDAD MCY.- Mediante un comunicado dirigido a la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el Rey de España, Felipe VI, se solidarizó con Venezuela, a raíz de los acontecimientos derivados de los terremotos del 24 de junio.

A través de sus redes sociales, la mandataria encargada manifestó que recibió un mensaje de su Majestad el Rey de España, Felipe VI de España, en el que expresa sus condolencias por las víctimas de los fuertes sismos que sacudieron a Venezuela, así como su solidaridad con las familias afectadas y su apoyo a las labores de rescate y recuperación.

La jefa de Estado (E) agradeció las expresiones de solidaridad transmitidas por su par español al pueblo venezolano en estos momentos aciagos de muchas calamidades.

A continuación, el comunicado íntegro:

Su excelencia

Delcy Rodríguez Gómez

Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela

De Su Majestad el Rey de España

Señora presidenta encargada:

Estoy siguiendo en mi viaje a México las impactantes noticias que se suceden tras los trágicos terremotos que han afectado a vuestro país y que han causado numerosos fallecidos y heridos. Y os quiero trasladar, en mi nombre, en el del Gobierno y en el del pueblo español, mi más profundo pésame.

Junto a la reina, deseo expresaros, en estos difíciles momentos, todo nuestro apoyo y solidaridad hacia las familias de las víctimas, junto con nuestros mejores deseos para una pronta y completa recuperación de los heridos.

Asimismo, quiero transmitiros nuestra esperanza en la labor de los equipos de rescate y en la atención a la reconstrucción de las zonas afectadas tan pronto como sea posible, al tiempo que enviamos nuestro cariño y cercanía al querido pueblo de Venezuela.

Afectuosamente,

Felipe R.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA