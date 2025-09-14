Ciudad MCY

Ribas celebró 229 años de la aparición de Jesús en El Calvario

CIUDAD MCY.-La feligresía católica del municipio Ribas y fieles creyentes en santo cristo, se dieron cita en la capilla de El Calvario en La Victoria, para celebrar los 229 años de la manifestación de Jesús el cristo aparecido.

Fue un 14 de septiembre de 1796 cuando en su faena diaria de trabajo, José Hilario Urbina, campesino y habitante de Barrio Arriba, hoy conocido como El Calvario, populosa comunidad ubicada en la zona norte del municipio Ribas, se topó con la imagen de Jesús crucificado en una tablita dando inició a la fe cristiana que este domingo arribó a 229 años.

La celebración se realizó con una misa oficiada por el padre José Miguel Vargas, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, conocida también como iglesia matriz.

Una gran cantidad de personas se concentró para escuchar la eucaristía y otros para pagar promesas por bendiciones recibidas.

Acompañado de su esposa y señora madre, el alcalde del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez, asistió a la ceremonia religiosa, renovando la fe en Dios.

Destacó el burgomaestre que Venezuela siempre ha sido un país de amor y paz espiritual, en este sentido pidió por el cese de las agresiones contra el país.

“Le pedimos a Jesús de El Calvario, que nos cubra con su bendición, pedimos por la paz y Venezuela y en el mundo cesen ya las guerras en las cuales no hay ganadores sino víctimas.

Este 14 de septiembre celebramos un año más de la aparición del hombre del guayuco y vemos con entusiasmo como personas no solamente de la zona sino de todo el municipio e incluso foráneos se acerca y con fe pide igual por la paz que al final es lo que queremos todos y cada uno de los venezolanos, vivir en paz e independencia”, subrayó el alcalde.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS
