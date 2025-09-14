Toma cultural en respaldo al presidente Nicolás Maduro se realizó en Urdaneta

Ciudad MCY .-En el municipio Urdaneta se llevó a cabo la toma cultural titulada “Aragua es Cultura”, una jornada artística en respaldo al presidente Nicolás Maduro, siguiendo las orientaciones de la vocera del Poder Popular de la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, a través de la Secretaría de Cultura del estado.

El encuentro de reunió una amplia variedad de expresiones culturales con el objetivo de fortalecer la identidad regional y municipal.

El programa incluyó presentaciones de danza, canto y actuaciones especiales que celebraron el talento local y el compromiso con la cultura venezolana.

*Entre los participantes destacados se encuentran:*

Danzas Adela Landaeta, Saida Bravo y Maggy Dance

Grupos de danza infantil y adulta de la Casa de la Cultura

Actuaciones especiales de Jesús Hernández, Daniela Ojeda y Dany Rosales, promotor cultural de San Francisco de Cara

Interpretaciones vocales de cuatro niños, bajo la coordinación de la profesora Rusiris Bravo

*Organización y continuidad*

La actividad fue organizada por la Casa de la Cultura Lucrecia Orta de Ceballos, con animación a cargo de las profesoras Ludy Pérez y Anderson Zerpa.

Este tipo de encuentros culturales se realizarán todos los últimos viernes de cada mes, según la propuesta presentada por el alcalde Julio Melo, como parte de una política de promoción cultural permanente en el municipio.

Con información de Prensa Alcaldía de Urdaneta| FOTO CORTESÍA