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Aragua

Ribas celebró I Festival Deportivo y Cultural Día Internacional de la Mujer

PorLuisa Pedroza

Mar 29, 2026

Las asistentes pudieron disfrutar de diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales, entre estas el kikimbol, voleibol, bolas criollas, dominó, karaoke, gincanas, bailes, mímica, fútbol sala, artes plásticas y teatro de calle.

CIUDAD MCY.- En un ambiente de solidaridad, en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, más de 800 mujeres participaron en el 1er Festival Deportivo – Cultural, dedicado a homenajear a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El evento estuvo dirigido a la mujer aragüeña y ribense, impulsado por la gestión de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Juan Carlos Sánchez, donde las asistentes pudieron disfrutar de diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales, entre las que destacaron: kikimbol, voleibol, bolas criollas, dominó, karaoke, gincanas, bailes, mímica, fútbol sala, artes plásticas, teatro de calle y atrapabol.

La jornada se destacó por el encuentro de las asistentes que lograron integrarse amistosamente. Durante la intervención de Gleyde Sánchez, secretaria del Poder Popular para Socialismo Social y Territorial, hizo un llamado enfático a la solidaridad entre mujeres, reconociendo la labor de aquellas que trabajan diariamente por la soberanía, la independencia y el bienestar de sus hijos e hijas.

Subrayó, “que la mujer representa la transformación, la construcción y el amor en todos sus ámbitos de acción»; Asimismo, reconoció el esfuerzo constante que realizan las mujeres para “llevar amor tanto a sus hogares como a sus comunidades”.

Cabe resaltar, que el Alcalde se hizo presente para compartir con estas grandiosas mujeres, desde los espacios del Club Hispano.

El encuentro finalizó con un mensaje de bendición y un llamado a celebrar la vida de todas las asistentes, cerrando con la consigna ¡Que vivan las mujeres!

PRENSA RIBAS 

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Por Luisa Pedroza

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