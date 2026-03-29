Fe y tradición en la Colonia Tovar por celebración del Domingo de Ramos

Gracias a la integración entre los voceros de la comunidad y los representantes eclesiásticos, se realiza anualmente este importante encuentro de devoción y fe.

CIUDAD MCY.- La emblemática Iglesia San Martín de Tours, ubicada en el corazón de la Colonia Tovar, se convirtió este domingo en el epicentro de la fe católica para dar inicio a la Semana Santa 2026.

Desde las 8:00 AM cientos de feligreses y visitantes se congregaron en el templo para participar en la bendición de las palmas y el tradicional recorrido, rememorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

El propósito fundamental de esta eucaristía es invitar a la reflexión sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

La ceremonia busca que los creyentes renueven su compromiso espiritual, configurando su vida bajo los valores del perdón y el amor al prójimo, marcando así el comienzo de la Semana Mayor como un tiempo de conversión profunda.

Gregorio Kanzler, miembro activo de la parroquia San Martín de Tours y habitante de la localidad, destacó la relevancia teológica de esta fecha.

Kanzler señaló que esta celebración está basada en los pasajes bíblicos donde la multitud aclama a Jesús con palmas, reconociéndolo como rey, antes de dar paso al misterio central de la fe cristiana.

Asimismo, resaltó que su vínculo con esta tradición data de su infancia, herencia familiar que ha mantenido viva durante años en el estado Aragua junto a sus seres queridos.

En su mensaje, instó a los fieles a profundizar en la conexión con Jesús de Nazaret, a quien describió como el hombre que dividió la historia y quien asumió la naturaleza humana para restablecer la comunión con Dios Padre.

Por su parte, la señora Dineth Lázaro, quien se encontraba de visita en la localidad para celebrar con su familia, compartió su entusiasmo tras participar en la misa y la bendición.

Lázaro comentó que, durante la jornada, colaboró espontáneamente con otros asistentes en la elaboración de cruces con las palmas benditas, un gesto que fue recibido con gratitud por los presentes.

La visitante aprovechó la oportunidad para extender una invitación a todos los venezolanos a visitar la Colonia Tovar durante esta seman al tiempo que destacó el ambiente de devoción que caracteriza a este pueblo aragüeño y la importancia de dedicar estos días a la adoración y el encuentro espiritual en comunidad.

Año tras año, San Martín de Tours recibe a cientos y cientos de devotos que depositan su fé y su esperanza en una eucaristía que tiene gran significado en el catolicismo, y reciben el «cuerpo y el alma» de Cristo con la mejor disposición para iniciar la Semana Santa.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS:CIUDAD MCY