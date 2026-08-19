Ribas rendirá honores al Cristo Aparecido en el Calvario y la Virgen de las Mercedes

CIUDAD MCY.- Giovani Sáez, presidente de la Sociedad Benéfica de Jesús en el Calvario, junto a la directiva de la sociedad, anunció oficialmente la programación religiosa y cultural para las festividades del año 2026. Esta edición reviste una importancia histórica excepcional, al conmemorarse los 230 años de la aparición del Cristo Aparecido el próximo 24 de septiembre y la salida número 152 de su réplica sagrada.

Las actividades iniciaron con la izada de la bandera en la sede de la sociedad el pasado 14 de agosto, como símbolo para anunciar la cuenta regresiva de un mes para la conmemoración del Cristo Aparecido. Continúan este martes 18 de agosto con los «Rosarios en Familia» a las 5:00 p.m., organizados por la Sociedad de las Mercedes, recorriendo los hogares de las adyacencias del sector con las reliquias de los santos patrones.

Entre las actividades principales destacan el inicio de la novena al Santo Patrón (9:00 am.) y Santa Eucaristía por los 230 años de la aparición (10:00 am.), presidida por el presbítero José Luis González Herrada el 05 de septiembre. Para el viernes 11 de septiembre se realizará un Rosario especial por las almas de las víctimas del doble sismo del pasado 24 de junio (4:00 pm.) y misa por los socios difuntos (5:00 pm.).

Asimismo, para el domingo 13 de septiembre tienen pautado el repique de campanas y fuegos artificiales (6:00 am.). A las 2:00 pm. se realizará la 22 edición de la tradicional «Escalera Santa», partiendo desde la plaza Guaicaipuro para subir los 48 escalones en meditación. La jornada cerrará con una caravana musical por las calles de La Victoria a las 5:30 pm.

Para el día Central del Cristo, el 14 de septiembre, tendrán la misa solemne a las 10:00 am. presidida por el presbítero José Miguel Vargas Caballero, seguida por la procesión de la réplica del Cristo Aparecido a las 2:00 p.m. por el Barrio Jesús y el Calvario. Inicia el 17 de septiembre un septenario y para el 24 de septiembre, Día de la Virgen de las Mercedes, contará con misa solemne 10:00 am. y procesión de la imagen 3:00 pm.

El marco cultural tiene pautado para el 29 de agosto un concierto de Música Sacra en la capilla (6:00 pm.) con la participación de la Banda Sacra y el coro de voces claras Fray Juan Ávila. Para el 6 de septiembre la 4ta edición de la Caminata Ruta Histórica «Ven al Calvario» (7:00 a.m.), con punto de concentración en la Plaza Sucre. EL 14 de septiembre: Serenata especial en honor al Cristo, ofrecida por la familia Franquines Pérez tras la misa, como agradecimiento por un milagro de salud y para el 19 de septiembre: Concierto de música romántica y baladas del ayer (6:00 p.m.) en las instalaciones de la Sociedad del Cristo.

Giovani Sáez invitó a toda la feligresía y al pueblo de La Victoria a sumarse con fervor a estas celebraciones, destacando que para el ornamento floral del Cristo se solicitan flores en tonos blanco, lila y amarillo.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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