Festival del Papagayo 2026 llena de color y tradición el cielo

CIUDAD MCY.- El cielo de Caracas se llenó de colores y creatividad popular a través del Festival del Papagayo 2026, informó el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández en su cuenta de red social Instagram.

El funcionario destacó que en cada Colmenita Bolivariana y Comuna los ciudadanos rescataron esta tradición mediante el armado de sus propias piezas, lo cual permitió que niños y niñas compitieran con ingenio en una jornada que incluyó premiaciones para los diseños más originales.

Fernández señaló que este despliegue forma parte de una agenda recreativa de calidad para el pueblo y agradeció el apoyo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, quien garantiza la seguridad y alegría durante esta Semana Santa 2026.

Asimismo, la autoridad capitalina manifestó que estas acciones cumplen los planes de transformación creados por el presidente Nicolás Maduro, bajo un enfoque de felicidad social y fortalecimiento de la unión familiar en la ciudad.

El jefe de Gobierno calificó como un momento de encuentro y talento la emoción de los ganadores al recibir sus galardones, puesto que el evento integró propuestas tradicionales con modelos innovadores en cada esquina.

Finalmente, recordó que esta temporada también invita a la conexión espiritual en los espacios religiosos abiertos para la oración, por lo cual pidió bendiciones para cada hogar en este camino de paz y hermandad.

FUENTE : RT

FOTO : CORTESÍA