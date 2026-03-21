Ronald Acuña Jr. se une a un exclusivo club del béisbol al ganar el CMB

CIUDAD MCY.- Ronald Acuña Jr. tiene 28 años y una carrera de ocho años a un alto nivel en el béisbol, pero parece ser un tiempo suficiente para tener números y reconocimientos dentro del deporte que muchos, con más tiempo, no han conseguido o no consiguieron.

Un título de Serie Mundial con los Bravos de Atlanta (2021), el Novato del Año en 2018, tres Bates de Plata, cinco llamados al Juego de Estrellas y un premio al ‘Jugador Más Valioso’, son distinciones que el de La Sabana ya ganó y a los que unió el título con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) 2026, que lo hizo entrar en un club exclusivo.

De acuerdo con Statmuse, el venezolano es apenas el tercer jugador en la historia que ganó la Serie Mundial, el CMB y ser el ‘MVP’ de las Ligas Mayores. Según la información, se unió a Buster Posey de los Estados Unidos y a Shohei Ohtani de Japón.

Posey se consagró con su selección en el CMB 2017. Además, el eterno receptor de los Gigantes ganó las tres SM de su equipo entre 2010 y 2014, y se hizo con el ‘MVP’ de la Nacional en 2012.

Ohtani, por su lado, se consagró con su país en 2023, es el actual bicampeón de la Serie Mundial (2024 y 2025) con los Dodgers y también es el actual ‘MVP’ del viejo circuito, en el que lo ha ganado tres años seguidos y suma cuatro con el de 2021.

Otros puntos que comparte Ronald Acuña Jr. con Posey y Ohtani son que los tres ganaron el MVP en la misma liga, el Novato del Año, el Bate de Plata, la Serie Mundial y el CMB.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA