Fin de semana cargado de eventos deportivos

CIUDAD MCY.- La cartelera competitiva de este fin en las categorías de desarrollo y alto rendimiento servirá para evaluar a los atletas nacionales vista a los eventos que se avecinan dentro y fuera del país.

Caracas recibe el mayor número de justas en los deportes escalada, voleibol y ecuestre, mientras que en otras ciudades del país se realizarán las competencias de combate, vela y tenis de playa.

ACTUALIZACIÓN DEL RANKING

Para dar inicio a la agenda del 2026, la Federación Venezolana de Escalada Deportiva realizará la primera válida de desarrollo de las categorías preinfantil e infantil.

El evento cuenta con la participación de 90 atletas provenientes de los estados Carabobo, Caracas, Guárico, Lara, Miranda, Táchira y Trujillo.

Se llevará a cabo en una jornada única el 21 de marzo, en el Parque Naciones Unidas de Caracas, a partir de las 8 de la mañana.

En paralelo, el ecuestre nacional reúne a los atletas preinfantil, infantil, juvenil y adulto para el Concurso Nacional de Adiestramiento y Regional de Salto.

La competencia es organizada por la Federación Venezolana de Deporte Ecuestre y la Academia Militar del Ejército Bolivariano.

Se realizará en la sede de la AMEB en Fuerte Tiunda los días 21 y 22 próximos con la participación de 70 atletas de los estados Aragua, Carabobo, Caracas y Miranda.

Para dar continuidad a los encuentros de la Liga Profesional de Voleibol, el Gimnasio Gastón Portillo del Instituto Nacional de Deporte recibirá el sábado, a las 4 de la tarde, al equipo capitalino Sport Caracas Voley y a Nacionales de La Guaira.

DEFINICIÓN DE EQUIPOS

Otros de los deportes que se añaden a la agenda serán el kenpo y el kickboxing, ambos para la definición de las nóminas que los representarán los próximos eventos.

El kenpo entregará cupos a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles en el marco del clasificatorio que toma como escenario el gimnasio Mauricio Jhonson del Polideportivo Las Delicias, en el estado Aragua.

La cita comienza este sábado 21 a las 8 de la mañana y evaluará las modalidades de forma manos libres y armas, defensa personal y combate.

El kickboxing, por su parte, tiene una jornada integración que involucra a las categorías infantil, juvenil, adulto y paratletas con síndrome de Down.

Este chequeo servirá de filtro a los Juegos Bolivarianos de la Juventud y se efectua en el gimnasio Luis Navarro, del estado Miranda.

SELECCIONES MAYORES

El tenis playa lleva adelante la segunda Válida Nacional que inició el pasado 18 de marzo y culmina este domingo 22. La competencia se disputa en la Hermandad Gallega, en Acarigua, estado Portuguesa.

Finalmente, la vela pone a prueba a los atletas que representarán al tricolor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo. Esta convocatoria tiene como sede la marina de la playa San Luis, en Cumaná, el 22 de marzo.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA