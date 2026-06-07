Ronaldinho vuelve a Venezuela para vislumbrar a la comunidad de Petare

CIUDAD MCY.- El icónico futbolista brasileño, Ronaldinho Gaucho, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, para participar el fin de semana en un partido de exhibición de la Liga Monumental de Fútbol.

El encuentro se disputará en el Polideportivo Mesuca de Petare a partir de las 4:00 de la tarde en un evento que llevará por nombre “El fútbol devuelve a la calle lo que la calle dio”, un lema que resalta a los sectores humildes como la cuna de talentos en el ámbito deportivo, en este caso el balompié.

Para dicho partido también se presentarán recordadas figuras del fútbol nacional como el ex arquero de la vinotinto, Renny Vega, quien será capitán del equipo Patacones, rival en la cancha del CLX, que estará comandado por el legendario campeón del mundo en Corea-Japón 2002. Este encuentro tendrá tres tiempos de 15 minutos cada uno.

Los niños abrirán el telón

Este esperado choque por la comunidad petareña estará antecedido por el partido de la Liga Kids entre el equipo Vergatarios y Extraterrestes, conjuntos integrados por niños que en un futuro brillarán en el escenario futbolístico. El desafio está pautado para las 2:00 de la tarde. Los más jóvenes disputarán tres tiempos de 10 minutos, espacio en el que demostrarán su talento ante el astro brasileño que en otrora se destacó por su “mágia” en ambas cuando dominaba el balón con regates no vistos en otros jugadores.

Cabe recordar que Ronaldinho ya vino a Caracas durante la primera edición de la Liga Monumental cuando vistió la camiseta del equipo Forum Jet y de vergatarios.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA