Rosa Martínez se creció en Puerto La Cruz

CIUDAD MCY.- Rosa Martínez se alzó con el triunfo en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Triatlón-Copa Continental de las Américas Anzoátegui 2026 al cruzar la meta en la prueba disputada en la distancia sprint con un tiempo de 57:15, en inmediaciones de Playa Pepe, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

A las 7:07 a.m. se dio la partida en la rama femenina en la orilla de la playa Pepe para la primera instancia de 750 metros de natación en una vuelta única donde el lote puntero fue liderado por la puertorriqueña Zoé Adam (10:00 min) seguida de las tres venezolanas: Rosa Martínez, Génesis Ruiz y María Antonelli.

Pedaleó con todo

Para el tramo de ciclismo, Rosa Martínez lideró el pelotón junto a la atleta hondureña Julia Alcalá, la mexicana Anahí Álvarez, la estadounidense Julia De La Peña, junto a las criollas Ruiz y Antonelli que para el primer giro del tramo de ciclismo pautado a cuatro vueltas presentó desperfectos en su bicicleta y se retiró.

Posteriormente, la sucrense mantuvo el control del pelotón en las circunvalaciones restantes, completando el sector de bicicleta en un tiempo de 30:09.

Al finalizar el tramo de ciclismo, la venezolana tomó la batuta con una transición muy rápida, sacando una pronta ventaja de 10 metros, perseguida por Ruiz.

Amplió la ventaja

Martínez continuó su dominio para el segundo giro de la carrera a pie pautado a tres vueltas y extendió la ventaja sobre Ruiz, manteniéndose muy de cerca De La Peña y la puertorriqueña Zoé Adam.

Para la última vuelta, consolidó el primer lugar con un ritmo implacable de carrera el dejar tiempo de 15:55 que le permitió cerrar la competencia con 57:15.

En la segunda posición quedó la también criolla Génesis Ruiz (57:53), seguida por De La Peña con un tiempo total de 57:55.

Podio austral

El podio de la prueba masculina lo encabezó el chileno, Ignacio Flores, quien registró un tiempo total de 51:24, escoltado muy de cerca por el también austral Mateo Mendoza Burgos (51:37).

Finalmente, el tercer escalón del podio recayó en el ecuatoriano Juan Andrade quien con un tiempo total de 51:42.

En la rama masculina los tres primeros atletas venezolanos en cruzar la meta fueron: Cristian Torrealba, quien ocupó la octava posición con un registro de 52:35; seguido por Yhousman Perdomo en la décima posición con un tiempo de 53:04 y cerrando el destacado trío nacional, Dixon Hernández en la décima sexta con un tiempo de 53:52.

Inicio complicado

La Campeona Centroamericana y del Caribe y de la Copa Continental señaló que en esta competencia tuvo un inicio complicado debido al alto nivel de las rivales, pero logró sobreponerse con el aliento que recibió del público.

«Poder darle este triunfo a Venezuela y ganar en casa con mi gente, mi familia y mis amigos, es algo increíble. Este triunfo es un impulso más para alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos», expresó con emoción.

Este triunfo se unió al séptimo lugar que obtuvo la semana pasada en la Copa Mundial de Triatlón de Huatulco, México, en el que cerró en el séptimo lugar «peleando hasta el final».

Sobre sus planes, adelantó que su agenda no se detiene y en una semana volverá a competir en el Campeonato Panamericano en Chile.

«La idea es culminar entre las tres primeras, porque otorga muchos puntos y te posiciona bastante bien en el ranking», concluyó.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA