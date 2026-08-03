Rosalía deja atrás polémica y celebra con sus seguidores argentinos

CIUDAD MCY.- La cantante española Rosalía dejó atrás la polémica que marcó sus días previos en Argentina y celebró una noche cargada de emoción junto a sus seguidores en el primero de los cuatro conciertos del ‘LUX Tour’ en Buenos Aires.

La artista abrió el espectáculo con una disculpa por el revuelo generado tras compartir en redes sociales una publicación sobre la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y recibió una ovación masiva del público que colmó el estadio Movistar Arena.

Rosalía inició el concierto con la interpretación de su canción ‘Sexo, violencia y llantas’. Antes de cantar la primera línea, el estadio respondió con un recibimiento que confirmó el respaldo de sus seguidores pese a la controversia que la había tenido como protagonista en redes sociales tras repostear una crítica a los jugadores de la selección argentina después de perder ante España la final del Mundial 2026.

Vestida como una bailarina clásica, con un tutú amarillo y zapatillas de punta, Rosalía arrancó su repertorio ante cerca de 15 mil asistentes que esperaban su regreso al país. Minutos después, interpretó ‘Reliquia’ y uno de los versos más celebrados de la noche: «El cielo nació en Buenos Aires».

FUENTE : EFE

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