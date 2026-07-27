Rusia extenderá prohibición de exportación de gasolina hasta finales de 2026

CIUDAD MCY.– Con el fin de garantizar un suministro nacional estable de combustible, Rusia extenderá su prohibición para exportar gasolina hasta finales de 2026, señaló el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, durante declaraciones a diversos reporteros.

Al hablar con los representantes de la prensa en la ciudad siberiana de Omsk, Novak dijo que la decisión fue tomada durante una reunión operativa del Gobierno Ruso y se aplicará tanto a productores como a no productores de gasolina.

El viceprimer ministro añadió que la prohibición de las exportaciones de diésel se levantará una vez que el mercado nacional se recupere, lo que permitirá a las refinerías de petróleo evitar el exceso de oferta y la reducción de la producción de refinación.

Las decisiones del gobierno ruso surgen tras enfrentar una escasez de combustible en todo el país durante el verano debido a los ataques contra su infraestructura energética. Para estabilizar el mercado nacional, el Gobierno ruso introdujo una serie de medidas, incluidas restricciones temporales sobre las exportaciones de gasolina y diésel.

FUENTE: XINHUA

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