China y Brasil estrechan nexos en medio de ola arancelaria de EEUU

La cooperación y las ganancias compartidas para el Sur Global centraron hoy la conversación telefónica entre los mandatarios de China y Brasil, en medio de una nueva ola de aranceles y proteccionismo liderada por Estados Unidos.

CIUDAD MCY .- Durante una llamada telefónica, Xi Jinping afirmó que la construcción de la comunidad de futuro compartido entre China y Brasil y la articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países registraron avances positivos en los últimos años.

Expresó la disposición de Beijing de reforzar la coordinación estratégica con Brasil en los ámbitos bilateral y multilateral para mantener el impulso de la asociación entre ambos países.

El presidente chino subrayó que, ante los nuevos desafíos internacionales, como importantes miembros del Sur Global, las dos naciones deben desempeñar un papel más constructivo en la reforma y el perfeccionamiento del sistema de gobernanza global y en la defensa de la equidad y la justicia internacionales.

Asimismo, llamó a impulsar un desarrollo de alta calidad de la cooperación ampliada de los Brics, preservar la unidad del mecanismo y generar nuevos resultados en beneficio de los países en desarrollo.

Xi reiteró el respaldo de China a la defensa de la soberanía e independencia de Brasil y valoró la contribución de ese país a la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que la comunidad de futuro compartido para un mundo más justo y un planeta más sostenible logró avances positivos y destacó el crecimiento de la cooperación bilateral y el récord alcanzado por el comercio entre ambos países.

El mandatario brasileño manifestó el interés de ampliar la cooperación con China en inteligencia artificial, energía y recursos minerales, además de promover mayores inversiones de empresas chinas en Brasil.

El presidente también reiteró la disposición de su país de fortalecer la coordinación con Beijing en los mecanismos multilaterales, defender la autoridad de la ONU, consolidar la cooperación de los Brics, respaldar el multilateralismo y promover la solución de los conflictos mediante el diálogo.

China y Brasil mantienen una asociación estratégica integral y han fortalecido su coordinación en foros como los Brics, el G20 y la ONU.

La llamada ocurre tras la imposición del Gobierno de Estados Unidos de nuevos aranceles a productos de 60 economías (incluyendo a China y naciones de América Latina) bajo el argumento del trabajo forzoso.

Pese a numerosas reuniones entre equipos técnicos y a los argumentos presentados directamente al presidente Donakd Trump, Washington decidió imponer nuevas tarifas de entre el 12,5 y el 37,5 por ciento a productos brasileños.

Las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo desde 1997 y entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026 el comercio bilateral retrocedió un 12,8 por ciento, mientras que los intercambios con la Unión Europea crecieron un 6,1 y con China, un 15,9 por ciento.

FUENTE: PL

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