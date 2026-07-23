Ruta de la Aragüeñidad atendió a familias de Las Acacias

‎A través de una jornada integral fueron beneficiados los residentes del Bloque 45 y demás viviendas como parte del cuidado post sismos

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano llevó a cabo un operativo de salud y recreación a las familias afectadas por el doble evento sísmico en la urbanización Las Acacias, municipio Girardot. Este despliegue, llamado “Ruta de la Aragüeñidad”, favoreció a los residentes del Bloque 45 y demás viviendas de la zona.

‎La articulación del Ejecutivo regional y municipal permitió que diversas instituciones garantizaran momentos de tranquilidad, seguridad, cuidado y esparcimiento a jóvenes y adultos.

‎En el sitio se ofreció una variedad de servicios, como, por ejemplo, en el área médica estuvieron especialistas de pediatría, geriatría, odontología, psicología, psicopedagogía e internistas. También, se habilitaron espacios para el embellecimiento femenino, yoga, pintacaritas y dibujos

‎En ese contexto, Erick Beni, director general de la Alcaldía de Girardot, subrayó que esta actividad forma parte de las estrategias de atención social post terremoto. “Esto permite devolver un poco de cotidianidad y rutina luego del evento”, manifestó.

Es valioso mencionar que, las estructuras habitacionales ya presentan un 90% de avance en cuanto a estudios de habitabilidad y la adecuación de los apartamentos. “A un mes de la tragedia, podemos decir que el Gobierno logró la restitución de los servicios básicos en este sector (…) para complementar, iniciamos un plan de rehabilitación de fachadas y áreas comunes”, puntualizó.

PUEBLO AGRADECIDO

En nombre del Bloque 45, Ángela Torres, propietaria de una vivienda, elevó un agradecimiento a las autoridades por cada acción emprendida en su favor desde el día uno. “Los equipos estuvieron presentes para el levantamiento general (…) hoy, nos sentimos atendidos, agradecido por estos cuidados”.

De forma similar, Mayra Navas, expresó: “esta experiencia nos dejó enseñanzas, vimos el apoyo de la comunidad y los entes gubernamentales, laborando de forma incansable, siempre escuchamos cosas negativas, pero vimos lo contrario, como fue el trabajo junto al pueblo”.

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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