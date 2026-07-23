Concejo Municipal de Lamas celebró Día del Policía

CIUDAD MCY.- En un emotivo acto protocolar, este jueves 23 de julio el Concejo Municipal del municipio José Ángel Lamas realizó una sesión especial en reconocimiento a los funcionarios policiales de Santa Cruz de Aragua y Aragua en el Salón de Sesiones «Simón Bolívar» del ente edilicio.

Lipson Ferrer, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Prevención Ciudadana del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (CLEBA), aseguró que: “Lamas es el primer concejo municipal que hace un merecido reconocimiento este año a los organismos de seguridad con carácter legislativo, y por ello nuestras felicitaciones desde el Cleba».

Del mismo modo, Ferrer explicó que: «La policía siempre ha estado desplegada en la calle con gran motivación cumpliendo su deber y en Aragua nosotros contamos con la tercera policía más representativa del país, gracias al respaldo de la gobernadora Johana Sánchez,

Por su parte, Ariamarys Pita, presidenta de la Cámara Municipal, expresó que «nuestros funcionarios no descansan en el resguardo del territorio y más aún ante situaciones de emergencia tal y como las que vivimos con los recientes eventos sísmicos, para garantizar la seguridad de cada uno de nuestros habitantes».

«Ustedes han dejado sus hogares y muchas heroínas y héroes azules hasta pierden la vida. Por eso los exaltamos y valoramos, reconociendo su labor incansable», reseñó.

«En cada rincón los vemos patrullando, de allí que ustedes cuenten con este cuerpo colegiado y con el respaldo de nuestra primera autoridad municipal, Tony García», dijo Pita.

POLICÍA DE LAMAS EN LA CALLE

Por su parte, Daniel Romero, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio Lamas, indicó que: «Esta iniciativa nos motiva a continuar con las mesas de trabajo, como lo hemos venido realizando en los sectores de nuestra jurisdicción, obedeciendo a la tercera transformación de la Patria, para dar respuesta al pueblo».

Finalmente, el acuerdo con carácter legislativo elevado por la ilustre cámara municipal, constituye un paso en avanzada para reconocer la voluntad férrea de cada funcionario de seguridad del municipio Lamas y de la entidad aragüeña.

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