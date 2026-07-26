Más de 100 familias de “El Araguaney” beneficiadas con ruta de atención en Urdaneta

Niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores recibieron asistencia en las áreas médica, recreacional y servicios de atención personal

CIUDAD MCY.- La ruta de la justicia y atención social continúa desplegada sin descanso en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta. Durante el fin de semana, los equipos de la alcaldía tomaron la comunidad “El Araguaney”, perteneciente a la comuna San Francisco de Caraguanayén, en una jornada integral que brindó bienestar directo a más de 100 familias de la zona.

Niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores recibieron asistencia médica, recreación y servicios gratuitos en un esfuerzo articulado que busca consolidar la estabilidad social en el territorio aragüeño.

«Seguimos reimpulsando estas actividades que consolidan la Cuarta Transformación: la transformación social. Ver el avance concreto en esta materia y responder a las necesidades de nuestro pueblo es nuestra mayor satisfacción», destacó la máxima autoridad municipal, Julio Melo.

El alcalde enfatizó que este abordaje de amor y atención directa es posible gracias al constante respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en sintonía con las políticas sociales del Ejecutivo Nacional y Regional.

Durante el operativo articulado por Jesimar Esaa, autoridad de la Secretaría Social del municipio, los habitantes de El Araguaney contaron sin costo alguno con

consultas de medicina general, pediatría, inmunización y jornadas de desparasitación, entrega directa y gratuita de medicamentos. También se brindó control nutricional de talla y peso, servicio de barbería y actividades recreativas para los más pequeños.

En el marco de este despliegue de bienestar, el alcalde Julio Melo sostuvo una reunión estratégica de trabajo con el personal de la Dirección de Desarrollo Social, la Oficina de Atención al Ciudadano y el Instituto Municipal de Salud para revisar los avances y fortalecer cada vértice de la salud municipal.

Como resultado de este encuentro de evaluación, la gestión municipal concretó la dotación inmediata de insumos médicos a las cinco farmacias comunitarias del municipio Urdaneta.

«Esta medida garantizará el abastecimiento oportuno y el acceso universal a los tratamientos para toda nuestra población urdanetense», afirmó Melo, quien a su vez aseguró

que, continuará trabajando en la calle, con firmeza y de la mano del pueblo, para elevar la calidad de vida en cada rincón de este territorio aragüeño.

PRENSA URDANETA

FOTOS : CORTESÍA