Saime retoma actividades para renovación de cédula sin cita y entrega de pasaportes

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) retomó sus actividades en oficinas de todo el territorio nacional, este miércoles, para la renovación de cédula de identidad sin cita y entrega de pasaportes.

De acuerdo con la institución, los usuarios y usuarias podrán realizar estos trámites en el horario de 9:00 de la mañana y 1:00 de la tarde.

El Saime señaló que el servicio se reactivará progresivamente en todas las sedes, luego de la emergencia por los terremotos del pasado 24 de junio.

En Distrito Capital, las oficinas abiertas son la de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Paraíso; Caricuao; Ipsfa y 23 de Enero.

Además, en el estado Miranda, están abiertas la de Los Ruices, Las Mercedes, Higuerote, Caucagua, Cúa y Guaicaipuro.

FUENTE : AGENCIA

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