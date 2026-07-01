Decretan duelo nacional de 7 días en homenaje a la memoria de víctimas de los sismos

CIUDAD MCY.-El Gobierno de Venezuela decretó este miércoles duelo nacional de 7 días a partir de las 6:00 P.M de este 1 de julio, en homenaje a la memoria de las víctimas de los sismos registrados en el país.

El anuncio lo hizo la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, en su cuenta en la red social X.

«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas», subrayó.

La mandataria (E) recalcó que en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

«En estos momentos de tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos».

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA